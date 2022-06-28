Нападающий «Динамо» примерил футболку итальянского топ-клуба

Легионер московского «Динамо» Клинтон Нжи опубликовал в социальных сетях короткое видео, на котором позирует в экипировке итальянского клуба «Наполи». Является ли этот роликом намеком на переезд камерунца в чемпионат Италии, пока неизвестно.

За «бело-голубых» африканский нападающий выступает с лета 2019 года. Он перебрался в «Динамо» из французского «Марселя».

В прошлом розыгрыше российской Премьер-лиги 28-летний футболист провел 19 матчей, забил один гол и сделал результативную передачу. Срок действующего соглашения Клинтона с москвичами истекает летом следующего года.