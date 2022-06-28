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Экс-игрок «Кубани» Селин: «У Федотова мало опыта? У Березуцких и Сторожука его тоже не было» эксклюзив

28 Июня 2022 • 08:39 Комментировать

Бывший полузащитник «Кубани» Алексей Селин в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал перспективы Владимира Федотова на посту главного тренера московского ЦСКА.

- Для Федотова это новый вызов в карьере, возможность проявить себя на более высоком уровне. ЦСКА – серьёзный бренд. Это один из флагманов российского футбола, команда, которая постоянно ставит задачу бороться за медали, за чемпионство. На этом фоне будет интересно понаблюдать, как там сработает Федотов.

То, что у Федотова нет опыта работы в больших клубах? У Березуцких его тоже не было. И Сторожук не имел опыта, но хорошо провёл с «Краснодаром» весеннюю часть в Премьер-лиге. Риск при назначении нового тренера всегда есть. Можно поставить и опытного специалиста, а он провалится. Только сезон покажет, как будет.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Чемпионат России Владимир Федотов РПЛ Алексей Селин
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