Бывший полузащитник «Кубани» Алексей Селин в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал перспективы Владимира Федотова на посту главного тренера московского ЦСКА.

- Для Федотова это новый вызов в карьере, возможность проявить себя на более высоком уровне. ЦСКА – серьёзный бренд. Это один из флагманов российского футбола, команда, которая постоянно ставит задачу бороться за медали, за чемпионство. На этом фоне будет интересно понаблюдать, как там сработает Федотов.

То, что у Федотова нет опыта работы в больших клубах? У Березуцких его тоже не было. И Сторожук не имел опыта, но хорошо провёл с «Краснодаром» весеннюю часть в Премьер-лиге. Риск при назначении нового тренера всегда есть. Можно поставить и опытного специалиста, а он провалится. Только сезон покажет, как будет.