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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Маркао отреагировал на интерес к игроку со стороны ЦСКА

27 Июня 2022 • 23:07 Комментировать

Защитник «Галатасарая» Маркао привлекает к себе внимание скаутов российских клубов. Ранее сообщалось об интересе к 26-летнему исполнителю со стороны «Зенита», а сегодня появились данные о желании ЦСКА видеть Маркао в своих рядах.

Тем не менее, агент игрока Алешандре Роша Лоурес опровергает эту информацию: «Это фейк. Никто из клуба с нами не связывался», - заявил представитель футболиста Sport24.

Бразилец забил один гол в 38 поединках прошлого сезона. В Турцию он переехал в 2019 году из португальского «Шавиша» и за это время подорожал с 2 млн евро до 14 миллионов. Его контракт с «Галатасараем» рассчитан еще на два сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай ЦСКА Москва Маркао
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