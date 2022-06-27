Нападающий Джордан Ларссон отказался возвращаться в «Спартак» перед началом нового сезона, который должен был стать для него последним в красно-белой футболке, так как контракт шведа был рассчитан до 2023 года. После скандальных заявлений Ларссона московский клуб решил расторгнуть соглашение с нелояльным футболистом.

Пресс-служба «Спартака» креативно отреагировала на расставание с Ларссоном и нарекла его «агентом 007», который забил 0 голов в сезоне, отдал столько же результативных передач, но успел раздать 7 интервью.

Напомним, что Ларссон перешел в «Спартак» в 2019 году и в целом неплохо играл. Последние полсезона он провел в АИКе на правах аренды.