Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак»: Ларссон - «агент 007» фото

27 Июня 2022 • 22:33 Комментировать

Нападающий Джордан Ларссон отказался возвращаться в «Спартак» перед началом нового сезона, который должен был стать для него последним в красно-белой футболке, так как контракт шведа был рассчитан до 2023 года. После скандальных заявлений Ларссона московский клуб решил расторгнуть соглашение с нелояльным футболистом.

Пресс-служба «Спартака» креативно отреагировала на расставание с Ларссоном и нарекла его «агентом 007», который забил 0 голов в сезоне, отдал столько же результативных передач, но успел раздать 7 интервью.

Напомним, что Ларссон перешел в «Спартак» в 2019 году и в целом неплохо играл. Последние полсезона он провел в АИКе на правах аренды.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Джордан Ларссон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Июня
22:55 · Россия. Премьер-лига
Федун подтвердил, что остаётся в «Спартаке»
21:58 · Россия. Премьер-лига
На товарищеском матче между «Зенитом» и «Црвеной Звездой» не будет продажи пива
21:41 · Россия. Премьер-лига
В «Лилле» заявили, когда определятся с будущим Языджи
21:31 · ФНЛ-2. Группа 1
Стукалов: Задача — как можно быстрее вернуть «Ротор» в элиту
21:29 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА тоже интересен Маркао
21:21 · Россия. Премьер-лига
В «Химках» заявили, какие позиции хотят усилить
21:07 · Россия. Премьер-лига
​Алаеву нужно выполнить два условия, чтобы баллотироваться на должность президента РПЛ
20:49 · Россия. Премьер-лига
Юран: «Первым сбором я доволен»
20:44 · Россия. Премьер-лига
​Федун желает покинуть состав исполкома РФС
20:39 · Россия. Премьер-лига
​Крыховяк не уходит из «Краснодара», агент развеял слухи
20:39 · Россия. Премьер-лига
Мостовой — о Федуне: Три трофея — это кошмар 3
20:11 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: Ларссон — большая потеря для «Спартака»
19:48 · Россия. Премьер-лига
​Крыховяк ведёт с «Краснодаром» переговоры о разрыве контракта
19:45 · Россия. Премьер-лига
Широков: Федуну нужно сказать спасибо за то, что он дал «Спартаку»
19:43 · Россия. Премьер-лига
​Пономарёв: «Ларссон испугался конкуренции в «Спартаке» 5
Все новости
Рекомендуем