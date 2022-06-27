На товарищеском матче между «Зенитом» и «Црвеной Звездой» не будет продажи пива

Пресс-служба стадиона «Фишт» прокомментировала информацию о продаже пива на арене во время товарищеского матча между «Зенитом» и «Црвеной Звездой».

Телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти» сообщил о том, что организаторы матча получили разрешение на реализацию пива на стадионе во время встречи.

«Не можем подтвердить эту информацию, действующее законодательство запрещает данную деятельность», — сказали «Матч ТВ» в пресс-службе «Фишта».

Товарищеская встреча запланирована на 3 июля, начало игры — 20:00 по московскому времени. Этот матч станет последним для «Зенита» в рамках подготовки к новому сезону.