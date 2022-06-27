​ЦСКА тоже интересен Маркао

Защитник «Галатасарая» Маркао, которого в последнее время слухи связывают с «Зенитом», входит и в сферу интересов московского ЦСКА. Об этом пишет турецкий Akıllı Gündem.

По данным источника, Маркао отводит взгляд от интереса клубов из России, поскольку в наступающем сезоне они не будут выступать в еврокубках по решению УЕФА.

Фаворитом на подписание Маркао является «Севильи». Андалузцы предлагали за защитника 12 миллионов евро, в то время как «Галатасарай» хочет выручить больше – в районе 15 миллионов.

26-летний Маркао выступает за «Галатасарай» уже три с половиной года.