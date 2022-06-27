В «Химках» заявили, какие позиции хотят усилить

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал, какие позиции в команде требуют усиления.

«Наша основная задача — опорник и нападающий. Зона, на которой играл Юрий Жирков, у нас достаточно хороша — на ней проблем не будет», — приводит слова Терюшкова «Чемпионат».

Ранее стало известно, что подмосковный клуб подписал двухлетнее трудовое соглашение с бывшим голкипером московского «Спартака» Антоном Митрюшкиным. На данный момент на просмотре находится еще один бывший игрок «красно-белых» нападающий Денис Давыдов.

Команду покинули Юрий Жирков, Павел Мамаев и Гиа Григалава.