​Алаеву нужно выполнить два условия, чтобы баллотироваться на должность президента РПЛ

В понедельник РПЛ осталась без президента – эту должность покинул Ашот Хачатурянц. Исполняющим обязанности главы РПЛ стал Александр Алаев. Чтобы выдвинуть свою кандидатуру и иметь возможность избавиться от приставки «и.о.», Алаеву нужно до 7 июля оставить другие футбольные должности, которые он занимает, рассказывает Metaratings. Речь идёт о должности главы ФНЛ и должности генерального секретаря РФС.

Напомним, что Ашот Хачатурянц занимал пост руководителя Российской премьер-лиги с осени прошлого года.

Добавим, что новый сезон РПЛ стартует в средине июля.