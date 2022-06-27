​Федун желает покинуть состав исполкома РФС

В понедельник было объявлено об уходе Леонида Федуна с должности вице-президента «Лукойла». В заявлении компании говорится о том, что уход Федуна связан с достижением им пенсионного возраста и семейными обстоятельствами.

Между тем, «РБ Спорт» стало известно о желании Федуна покинуть состав исполкома РФС. По данным источника, такое желание владелец «Спартака» изъявляет уже больше месяца. Федун не приезжал на последнее заседание и не подтверждал своё участие – раньше этого не случалось.

Стоит отметить, что в последние годы в среде фанатов «Спартака» в адрес Леонида Федуна неоднократно звучали призывы продать клуб.