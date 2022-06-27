​Крыховяк не уходит из «Краснодара», агент развеял слухи

Гжегож Крыховяк продолжит выступить за «Краснодар» после возвращения в расположение клуба. Об этом рассказал агент Давид Манасия, который представляет интересы польского полузащитника.

По словам агента, которые приводит Metaratings, информация о переговорах Крыховяка по расторжению контракта не соответствует действительности.

Трудовой договор Гжегожа Крыховяка с «Краснодаром» рассчитан до завершения сезона 2023/2024. Поляк перебрался в стан краснодарских «быков» год назад.

Ближайший официальный матч «Краснодар» проведёт 17 июля – против «Факела» в стартовом туре РПЛ.