Мостовой — о Федуне: Три трофея — это кошмар

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал уход Леонида Федуна с поста вице-президента «Лукойла».

«Кажется, что эпоха завершается. Он много лет в клубе, возраст уже не тот, в котором можно рисковать. Поспокойнее надо уже жить. Это ожидаемо. Ничего страшного нет», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Эксперт заявил, что Федун сделал многое для московского «Спартака», но и многое не получилось. С такими большими возможностями, три трофея — это кошмар.

Ранее стало известно, что 66-летний Леонид Федун покинул «Лукойл» в связи с выходом на пенсию и по семейным обстоятельствам.