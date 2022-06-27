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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой — о Федуне: Три трофея — это кошмар

27 Июня 2022 • 20:39 Комментировать (3)

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал уход Леонида Федуна с поста вице-президента «Лукойла».

«Кажется, что эпоха завершается. Он много лет в клубе, возраст уже не тот, в котором можно рисковать. Поспокойнее надо уже жить. Это ожидаемо. Ничего страшного нет», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Эксперт заявил, что Федун сделал многое для московского «Спартака», но и многое не получилось. С такими большими возможностями, три трофея — это кошмар.

Ранее стало известно, что 66-летний Леонид Федун покинул «Лукойл» в связи с выходом на пенсию и по семейным обстоятельствам.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Мостовой Леонид Федун
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