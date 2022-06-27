Канчельскис: Ларссон — большая потеря для «Спартака»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отреагировал на новость о расторжении контракта «Спартака» с Джорданом Ларссоном.

Канчельскис сказал «Чемпионату» о том, что Ларссон является потерей для «Спартака». Футболист приносил большую пользу в нападении, он вел агрессивную игру, поэтому это большая потеря. По поводу его слов о России, с этим должны разбираться другие органы, а на футбольном поле это потеря для команды.

Сегодня, 27 июня, московский «Спартак» объявил о расторжении трудового соглашения со шведским нападающим Джорданом Ларссоном. Он выступал за клуб с 2019 по 2022 год.