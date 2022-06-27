​Крыховяк ведёт с «Краснодаром» переговоры о разрыве контракта

На днях польский хавбек Гжегож Крыховяк вернулся в расположение «Краснодара». При этом вероятность увидеть футболиста на поле в игре за «быков» стремится к нулю. Как сообщает «РБ Спорт», Крыховяк приехал в Россию исключительно для того, чтобы провести переговоры о расторжении трудового соглашения.

Действующий контракт связывает Гжегожа Крыховяка с «Краснодаром» до конца июня 2024 года. Поляк успел провести за «быков» 15 матчей, в которых забил пять голов и отдал два результативных паса на партнёров.

Чемпионат России сезона 2022/2023 стартует в средине июля.