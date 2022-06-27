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Широков: Федуну нужно сказать спасибо за то, что он дал «Спартаку»

27 Июня 2022 • 19:45 Комментировать

Бывший игрок «Зенита» Роман Широков прокомментировал уход Леонида Федуна с должности вице-президента «Лукойла».

«Всё может быть, почему нет? Любая эпоха заканчивается, эта тоже может закончиться. Ничего страшного. Тем более он говорит, что не отходит от дел «Спартака», — приводит слова Широкова «Чемпионат».

По мнению эксперта, Федуна нужно поблагодарить за все, что он дал «Спартаку». Ему удалось завоевать всего три трофея, но он построил хороший стадион и отличную инфраструктуру для детской академии имени Фёдора Черенкова.

Сегодня, 27 июня, стало известно о том, что Леонид Федун покинул занимаемую должность в «Лукойле» в связи с выходом на пенсию и семейными обстоятельствами.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Роман Широков Леонид Федун
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