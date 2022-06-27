​Пономарёв: «Ларссон испугался конкуренции в «Спартаке»

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв дал комментарий по поводу Джордана Ларссона. В понедельник вечером «Спартак» объявил о расторжении контракта со шведским нападающим.

«Ларссон просто испугался конкуренции в команде. Оказался трусом, да и всё. В «Спартаке» сейчас много нападающих: Соболев, Николсон, Промес, Игнатов», - высказался Пономарёв, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

При этом Владимир Пономарёв считает, что уход Джордана Ларссона является потерей для «Спартака».

Отметим, что во второй части сезона 2021/2022 Джордан Ларссон выступал за АИК на своей родине.