​Кафельников: «Пока Федун в «Спартаке» - толку не будет»

Известный в прошлом теннисист и поклонник «Спартака» Евгений Кафельников высказался по поводу Леонида Федуна. В понедельник было объявлено о том, что Федун покинул должность вице-президента «Лукойла». При этом футбольный функционер успел заявить, что его уход из компании не имеет отношения к футболу.

«Я неоднократно обозначал свою позицию: пока Федун в «Спартаке» - толку никакого не будет», - слова Кафельникова приводит «РБ Спорт».

По мнению экс-теннисиста, перемены в «Спартаке» произойдут только тогда, когда Леонид Федун продаст клуб.

Ближайший официальный матч «Спартак» проведёт 9 июля против «Зенита». Команды разыграют Суперкубок России.