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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Терюшков: «Химки» готовы исполнять закон по Fan ID

27 Июня 2022 • 19:31 Комментировать

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал о том, что клуб ждёт технических требований по Fan ID.

«Мы в первую очередь не входим по оборудованию. Также нам ещё не представили технические требования, чтобы мы провели аудит», — цитирует Терюшкова «Чемпионат».

Представитель «Химок» заявил, что клуб готов исполнять закон, но пока все ждут технические требования, которые нужны для работы системы Fan ID.

Ранее сообщалось, что специальный паспорт болельщика начинает действовать с первого тура Российской премьер-лиги, но система будет использоваться не на всех стадионах.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Роман Терюшков fan id
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