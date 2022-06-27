Джордан Ларссон покинул «Спартак». Пресс-служба московского клуба проинформировала общественность о расторжении контракта со шведским нападающим по согласию сторон. 25-летний футболист обрёл статус свободного агента.

«Спартак» поблагодарил Джордана Ларссона за его выступления. В различных турнирах шведский нападающий провёл за «красно-белых» 83 матча. На счету Ларссона 27 голов и девять результативных передач на партнёров.

«Спартак» в настоящий момент готовится к битве за Суперкубок России против «Зенита». Команды сойдутся лицом к лицу в субботу, 9 июля.