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​«Спартак» подтвердил уход Ларссона официально

27 Июня 2022 • 19:29 Комментировать

Джордан Ларссон покинул «Спартак». Пресс-служба московского клуба проинформировала общественность о расторжении контракта со шведским нападающим по согласию сторон. 25-летний футболист обрёл статус свободного агента.

«Спартак» поблагодарил Джордана Ларссона за его выступления. В различных турнирах шведский нападающий провёл за «красно-белых» 83 матча. На счету Ларссона 27 голов и девять результативных передач на партнёров.

«Спартак» в настоящий момент готовится к битве за Суперкубок России против «Зенита». Команды сойдутся лицом к лицу в субботу, 9 июля.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Джордан Ларссон
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