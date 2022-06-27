Мацуев: Хорошо, что Федун остаётся в «Спартаке»

Пианист и болельщик «Спартака» Денис Мацуев отреагировал на уход Леонида Федуна с должности вице-президента «Лукойла».

«Федун – это тот человек, который 20 лет отдавал свою душу, деньги любимому мной клубу «Спартак». Я не вправе ему что-то советовать. Если он сказал, что останется в «Спартаке», дай бог, пусть будет так», — приводит слова Мацуева «РБ Спорт».

Пианист пожелал Федуну здоровья, сказав, что владелец «Спартака» любит культуру, классическую музыку и всегда помогает. Хорошо, что Федун остается в клубе.

Ранее стало известно, что Леонид Федун покинул пост вице-президента компании «Лукойл», но сообщил, что на «Спартак» это никак не повлияет.