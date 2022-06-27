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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой не примет участие в матче ветеранов «Спартака» и «Зенита»

27 Июня 2022 • 18:57 Комментировать

Бывший игрок московского «Спартака» Александр Мостовой ответил на вопрос, примет ли он участие в матче ветеранов «красно-белых» и «Зенита».

«Приглашали ли меня сыграть в этом поединке? Нет, мне никто не звонил», — заявил Мостовой «РБ Спорту».

Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз проведет матч между ветеранами «Спартака» и «Зенита» накануне Суперкубка России. Встреча должна пройти 8 июня на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге.

Розыгрыш Суперкубка страны между «Спартаком» и «Зенитом» пройдет 9 июля на «Газпром Арене», начало запланировано на 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Суперкубок России Александр Мостовой
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