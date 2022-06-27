В понедельник Ашот Хачатурянц покинул должность президента Российской премьер-лиги. Судя по всему, теперь функционер сосредоточится на планах по открытию футбольной академии.

Как сообщает на своих страницах «Чемпионат», Хачатурянц планирует открыть академию в Красногорске. Он рассматривал разные варианты, но определил Красногорск как приоритетный город для реализации своей идеи.

Ашот Хачатурянц был полноценным президентом РПЛ с ноября прошлого года.

Стоит напомнить, что в ближайшее время исполнять обязанности президента Российской премьер-лиги будет Александр Алаев.