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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кавазашвили назвал Ларссона «подонком»

27 Июня 2022 • 18:30 Комментировать

Джордан Ларссон выразил радость от того, что ему не придётся возвращаться в Россию и выполнять обязательства по контракту со «Спартаком». По поводу шведского футболиста резко высказался ветеран «красно-белых» Анзор Кавазашвили.

«Одним подонком будет меньше в российском футболе», - высказался Кавазашвили, чьи слова приводит «РИА Новости».

Ветеран «Спартака» назвал Джордана Ларссона посредственным футболистом, который должен благодарить московский клуб за возможность хорошо зарабатывать.

Напомним, что ФИФА разрешила легионерам приостановить контракты с клубами из России.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Анзор Кавазашвили Джордан Ларссон
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