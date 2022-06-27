Кавазашвили назвал Ларссона «подонком»

Джордан Ларссон выразил радость от того, что ему не придётся возвращаться в Россию и выполнять обязательства по контракту со «Спартаком». По поводу шведского футболиста резко высказался ветеран «красно-белых» Анзор Кавазашвили.

«Одним подонком будет меньше в российском футболе», - высказался Кавазашвили, чьи слова приводит «РИА Новости».

Ветеран «Спартака» назвал Джордана Ларссона посредственным футболистом, который должен благодарить московский клуб за возможность хорошо зарабатывать.

Напомним, что ФИФА разрешила легионерам приостановить контракты с клубами из России.