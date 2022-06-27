Кавазашвили: Скорее всего, по ходу сезона Федун будет искать покупателя для «Спартака»

Бывший игрок «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на уход Леонида Федуна с должности вице-президента «Лукойла».

«Если Леонид Арнольдович остается в «Спартаке», значит, он прикипел к команде, хочет сделать больше, чем раньше, несмотря на то, что покидает очень значимый пост в «Лукойле», — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

Эксперт заявил, что не знает, будут ли у Федуна возможности для пополнения своего бюджета, чтобы содержать «Спартак». Скорее всего, владелец московского «Спартака» будет искать потенциального покупателя для «красно-белых» в течение нового сезона.