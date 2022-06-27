Кержаков ответил на вопрос о дальнейшей карьере

Бывший наставник «Пари НН» Александр Кержаков прокомментировал своё будущее.

«На данный момент переговоров ни с кем не веду. На меня из клубов никто не выходил», — цитирует Кержакова «РБ Спорт».

В прошлом сезоне специалист возглавлял «Пари НН», с которым занял 11-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 33 очка в 30 встречах. По окончании сезона нижегородский клуб не стал продлевать трудовой договор с 39-летним Александром Кержаковым. Новым главным тренером команды стал наставник молодежной сборной России Михаил Галактионов, который ранее на клубном уровне возглавлял «Ахмат» (2017-2018).