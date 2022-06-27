Кухарчук поделился впечатлениями от Митрюшкина и Давыдова

Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук прокомментировал работу новичков команды вратаря Антона Митрюшкина и нападающего Дениса Давыдова.

«Какое впечатление от Антона Митрюшкина и Дениса Давыдова? Видно, что ребята мастеровитые. Ничего плохого о них не скажу. Пока они, как и все, только набирают форму», — цитирует слова Кухарчука портал «РИА Новости».

Футболист отметил, что оценивать уровень игроков должен не он, а тренерский штаб и руководство команды.

Ранее сообщалось, что Антон Митрюшкин уже подписал контракт с «Химками» на два года, а Денис Давыдов продолжает находиться на просмотре, футболист имеет проблемы с физическим состоянием.