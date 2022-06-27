Юрий Жирков обрёл статус свободного агента. «Химки» объявили о расторжении трудового соглашения с футболистом по согласию сторон. Подмосковный клуб пожелал Жиркову успехов на его дальнейшем пути.

В августе Юрию Жиркову исполнится 39 лет. За «Химки» опытный игрок выступал во второй части сезона 2021/2022. Жирков за этот период провёл только три матча.

В настоящий момент «Химки» готовятся к старту нового сезона. Ближайший официальный матч команда проведёт 15 июля. В этот день в первом туре Премьер-лиги «Химки» сыграют против действующего чемпиона – против «Зенита».