Сёмин: Алаев полностью застуживает своего назначения

Бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о назначении Александра Алаев на пост исполняющего обязанности президента РПЛ.

«Назначение на место Хачатурянца Алаева оцениваю положительно. Это человек — не случайный в футболе», — цитирует Сёмина RT.

Специалист заявил, что Алаев хорошо себя зарекомендовал, когда временно возглавлял РФС, был помощником президента РФС Александра Дюкова и провел качественную работу на благо развития Футбольной национальной лиги.

Сегодня, 27 июня, Александр Алаев был назначен на пост исполняющего обязанности президента Российской премьер-лиги.