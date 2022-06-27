Созин назвал проблемы, которые должен будет решить Алаев по посту президента РПЛ

Член комитета по этике РФС Андрей Созин рассказал, какие проблемы предстоит решить исполняющему обязанности президента РПЛ Александру Алаеву.

«Какие главные проблемы должен решить Алаев на новой должности? Последнее время какие самые большие споры, из-за чего? Где проводить Суперкубок, какое количество клубов в РПЛ, играть стыковые матчи или нет? Это же прописывается в регламенте», — приводит слова Созина «Спорт День за Днем».

Функционер заявил, что Алаев является системным человеком, его главная задача — решить все эти спорные моменты, которые должны быть зафиксированы в регламенте лиги.