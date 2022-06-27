Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Созин назвал проблемы, которые должен будет решить Алаев по посту президента РПЛ

27 Июня 2022 • 16:36 Комментировать

Член комитета по этике РФС Андрей Созин рассказал, какие проблемы предстоит решить исполняющему обязанности президента РПЛ Александру Алаеву.

«Какие главные проблемы должен решить Алаев на новой должности? Последнее время какие самые большие споры, из-за чего? Где проводить Суперкубок, какое количество клубов в РПЛ, играть стыковые матчи или нет? Это же прописывается в регламенте», — приводит слова Созина «Спорт День за Днем».

Функционер заявил, что Алаев является системным человеком, его главная задача — решить все эти спорные моменты, которые должны быть зафиксированы в регламенте лиги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
РФС Александр Алаев Андрей Созин РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Июня
17:08 · Россия. Премьер-лига
​Жирков больше не игрок «Химок» официально
17:01 · Россия. Премьер-лига
​РФС объявил имя лучшего арбитра прошлого сезона
16:53 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: Алаев полностью застуживает своего назначения
16:46 · ФНЛ-2. Группа 1
Стукалов стал новым главным тренером «Ротора» официально
16:36 · Россия. Премьер-лига
Созин назвал проблемы, которые должен будет решить Алаев по посту президента РПЛ
16:29 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» предлагает Родригао контракт на три года эксклюзив
16:25 · Россия. Премьер-лига
Созин заявил, что Алаев — единственный кандидат на пост президента РПЛ
16:13 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Химок» Григалава вернулся в «Арсенал»
16:11 · Россия. Премьер-лига
Член комитета по этике РФС Созин: Алаев достойная замена Хачатурянцу
15:56 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» сообщили, что предложений по Барриосу нет
15:49 · Россия. ФНЛ
Стукалов станет новым главным тренером «Ротора»
15:38 · Россия. ФНЛ
«Арсенал» продлил контракты с Луценко, Ткачёвым и Коченковым
15:37 · Россия. Премьер-лига
Самедов прокомментировал завершение карьеры Кудряшова в сборной России
15:30 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» не отпустит Барриоса
15:27 · Россия. Премьер-лига
Барриос может покинуть «Зенит»
Все новости
Рекомендуем