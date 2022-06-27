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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Созин заявил, что Алаев — единственный кандидат на пост президента РПЛ

27 Июня 2022 • 16:25 Комментировать

Член комитета по этике РФС Андрей Созин ответил на вопрос о возможных кандидатах на пост президента Российской премьер-лиги.

«Есть ли еще достойные кандидатуры на пост президента РПЛ? Я не вижу никакого другого человека», — цитирует Созина «Спорт День за Днем».

Функционер отметил, что Александр Алаев, который стал исполняющим обязанности президент РПЛ, устроит все клубы, поэтому другие кандидаты не рассматриваются. Хачатурянц возглавлял два больших направления, поэтому ему не все удалось реализовать в своей работе.

Сегодня, 27 июня, Ашот Хачатурянц покинул пост президента РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
РФС Александр Алаев Андрей Созин РПЛ Ашот Хачатурянц
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