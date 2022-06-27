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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Член комитета по этике РФС Созин: Алаев достойная замена Хачатурянцу

27 Июня 2022 • 16:11 Комментировать

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал назначение Александра Алаева на пост исполняющего обязанности президента РПЛ.

«Считаю ли я Алаева достойной заменой Хачатурянцу? Ни у кого нет никаких сомнений. Я хочу напомнить, что во время подготовки к чемпионату мира Алаев возглавлял РФС», — приводит слова Созина «Спорт День за Днем».

Функционер отметил, что РФС является большой организацией, которая в то время готовилась к проведению чемпиона мира в России, всей работой руководил Александр Алаев.

Ранее стало известно, что пост президента РПЛ покинул Ашот Хачатурянц, а его место занял Алаев.

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Евро-Футбол.Ру,
РФС Александр Алаев Андрей Созин РПЛ Ашот Хачатурянц
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