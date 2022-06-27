Самедов прокомментировал завершение карьеры Кудряшова в сборной России

Бывший игрок «Спартака» Александр Самедов отреагировал на завершение карьеры защитника «Антальяспора» Фёдора Кудряшова в сборной России.

«Отличное выступление в сборной России, хорошая карьера. Хочу пожелать ему всего наилучшего, он настоящий боец, отличный парень просто. Все сейчас понимают ситуацию, сборной играть негде», — приводит слова Самедова Metaratings.

По мнению эксперта, если бы сборную России не отстранили от международных соревнований, то Кудряшов не стал бы завершать карьеру в национальной команде.

25-летний футболист выступал за сборную России с 2016 по 2022 год. Он провел 48 матчей во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.