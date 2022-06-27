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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Зенит» не отпустит Барриоса

27 Июня 2022 • 15:30 Комментировать

Ходят слухи, что Вилмар Барриос входит в сферу интересов сразу нескольких клубов в Европе и Бразилии. Впрочем, «Зенит», судя по всему, не рассматривает вариант с продажей колумбийца. Об этом говорят слова Александра Медведева, занимающего должность генерального директора «сине-бело-голубых».

«Мы никаких предложений не получали и принимать не собираемся», - сказал Медведев Metaratings, давая комментарий по поводу ситуации Барриоса.  

Вилмар Барриос выступает за «Зенит» с февраля 2019 года после перехода из «Бока Хуниорс».

Добавим, что ближайший официальный матч «Зенит» проведёт 9 июля. В этот день питерцы сыграют против «Спартака» в битве за Суперкубок России.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Медведев Вилмар Барриос
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