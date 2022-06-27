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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Хачатурянц говорил, что уйдёт, если на него надавит «Газпром» - давнее интервью

27 Июня 2022 • 15:22 Комментировать

Ашот Хачатурянц в понедельник покинул должность президента Российской премьер-лиги. Вскоре после отставки журналисты вспомнили о словах Хачатурянца, сказанных в программе «Коммент.Шоу» в прошлом году. Тогда функционер называл одну из причин, по которой он может уйти с президентского кресла в РПЛ.

- Если «Газпром» на вас надавит звонком и попросит для «Зенита» более лояльный календарь, что будет? – такой вопрос задавал тогда Хачатурянцу журналист Контантин Генич.

- Тогда у РПЛ будет новый руководитель, - ответил Хачатурянц. Он говорил, что ни за что не пожертвует своей репутацией.

Стоит сказать, что Ашот Хачатурянц не стал говорить о причинах, по которым он принял решение уйти с должности.

Исполнять обязанности президента РПЛ после ухода Ашота Хачатурянца будет Александр Алаев.

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Евро-Футбол.Ру,
РПЛ Ашот Хачатурянц
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