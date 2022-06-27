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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Адамов не перейдёт в «Зенит»

27 Июня 2022 • 15:14 Комментировать

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал интерес клуба к вратарю «Сочи» Денису Адамову.

«Сейчас у «Зенита» нет интереса к вратарю «Сочи» Адамову», — цитирует Медведева «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что петербургский клуб заинтересован в подписании воспитанника «Краснодара».

В прошлом сезоне Адамов принял участие в 11 матчах чемпионата России, в которых пропустил шесть мячей и семь раз сохранил свои ворота «сухими». Действующий контракт 24-летнего голкипера с сочинской командой рассчитан до июня 2024 года. Портал transfermarkt оценивает игрока в один миллион евро.  

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Краснодар Сочи Александр Медведев Денис Адамов
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