Адамов не перейдёт в «Зенит»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал интерес клуба к вратарю «Сочи» Денису Адамову.

«Сейчас у «Зенита» нет интереса к вратарю «Сочи» Адамову», — цитирует Медведева «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что петербургский клуб заинтересован в подписании воспитанника «Краснодара».

В прошлом сезоне Адамов принял участие в 11 матчах чемпионата России, в которых пропустил шесть мячей и семь раз сохранил свои ворота «сухими». Действующий контракт 24-летнего голкипера с сочинской командой рассчитан до июня 2024 года. Портал transfermarkt оценивает игрока в один миллион евро.