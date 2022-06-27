Активные фанаты «Торпедо» намерены бойкотировать матчи Российской премьер-лиги. В свежем заявлении представители фан-движения московского клуба выступили против системы Fan ID.

Фанаты «Торпедо» будут бойкотировать матчи независимо от того, работает ли система Fan ID на конкретном стадионе или нет.

Чемпионат России стартует в средине июля. В стартовом туре «Торпедо» будет играть против «Сочи» на своём поле.

Напомним, что против системы с электронными паспортами болельщика выступили активные фанаты большинства клубов элитного футбольного дивизиона России.