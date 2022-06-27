Когда можно будет оформить Fan ID – известна дата

В российском футболе постепенно вводится система так называемого паспорта болельщика. Заявление на получение Fan ID можно будет оформить с понедельника, 4 июля. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства спорта России.

Заявление могут подать болельщики, которым уже исполнилось 14 лет. Если фанат младше, то оформлением Fan ID для него должны заняться родители или опекуны.

Стоит напомнить, что ранее активные фанаты множества клубов РПЛ объявили бойкот из-за Fan ID. Представители фан-движения видят во вводе этой системы попытку властей тотально контролировать фанатов.