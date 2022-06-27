Родригао отреагировал на возможный переход в «Зенит»

Защитник «Сочи» Родригао прокомментировал возможный переход в стан «Зенита».

«С моей стороны неэтично говорить о «Зените», ведь у меня действующий контракт с «Сочи». Но если «Зенит» будет хорошим выбором для всех, я буду рад поехать туда!» — приводит слова Родригао «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что петербургский «Зенит» близок к подписанию контракта с бразильским защитником.

В прошлом сезоне 26-летний игрок принял участие в 31 встрече, забил три мяча и отдал одну голевую передачу с учетом всех турниров. Согласно данным портала transfermarkt стоимость Родригао составляет три с половиной миллиона евро.