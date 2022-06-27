Президент «Ростова» Арутюнянц прокомментировал уход Хачатурянца с порта президента РПЛ

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц поделился мнением об уходе Ашота Хачатурянца с должности президента Российской премьер-лиги.

«Признаюсь, что сожалею о его решении покинуть пост президента Российской премьер-лиги. В моем лице, а также в лице ФК «Ростов» Ашот Рафаилович всегда найдет понимание и поддержку. Надеюсь, что когда-нибудь нам удастся посотрудничать вновь», — приводит слова Арутюнянца Sport 24.

Президент ростовского клуба поблагодарил Хачатурянца за проделанную работу, отметив, что многие задумки удалось реализовать совместными усилиями.

Ранее стало известно, что Ашот Хачатурянц покинул пост президента РПЛ.