Лантратов не покинет «Химки»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал о будущем вратаря Ильи Лантратова.

«Лантратов точно останется в «Химках» на следующий сезон. Пока предложений нет, если появятся, будем готовы их рассмотреть», — цитирует Терюшкова «РБ Спорт».

Ранее была информация о том, что Лантратов был близок к подписанию контракта с «Зенитом».

26-летний голкипер в минувшем сезоне принял участие в 33 матчах во всех турнирах, пропустил 48 мячей и 11 раз смог сохранить свои ворота «сухими». Трудовой договор футболиста с «Химками» рассчитан до конца июня 2025 года. Портал transfermarkt оценивает Лантратова в 2 миллиона евро.