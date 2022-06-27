​Зарема Салихова предположила причину ухода Хачатурянца из РПЛ

Ашот Хачатурянц покинул президентское кресло в РПЛ, хотя его избрали только осенью прошлого года. Своё мнение по поводу отставки Хачатурянца высказала Зарема Салихова – супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна.

«Думаю, Хачатурянц быстро понял, что реанимировать, и тем более реформировать российский футбол не представляется возможным», - высказалась Салихова для «Спорт-Экспресса».

По мнению Салиховой, Хачатурянц не захотел быть причастным к краху российского футбола в ситуации, когда он не имеет серьёзного влияния на происходящие процессы.

Исполняющим обязанности руководители Российской премьер-лиги стал Александр Алаев.