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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кудряшов завершил карьеру в сборной

27 Июня 2022 • 13:46 Комментировать

Защитник турецкого клуба «Антальяспор» Фёдор Кудряшов объявил о завершении игровой карьеры в национальной сборной России.

«Со сборной я закончил. Мне в следующем году 36…Понятно, что есть пример Игнашевича, который играл до 40. Но объективно — я игрок не такого уровня», — приводит слова Кудряшова «Спорт-Экспресс».

Кудряшов также отметил, что есть более молодые россияне, превосходящие его по уровню игры.

В минувшем сезоне 35-летний Кудряшов провёл за «Антальяспор» 33 матча, отметившись в них одним забитым мячом. Напомним, что футболист был основным защитником сборной России на чемпионате мира в 2018 году, который проходил в России.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Фёдор Кудряшов Антальяспор
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