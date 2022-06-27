Кудряшов завершил карьеру в сборной

Защитник турецкого клуба «Антальяспор» Фёдор Кудряшов объявил о завершении игровой карьеры в национальной сборной России.

«Со сборной я закончил. Мне в следующем году 36…Понятно, что есть пример Игнашевича, который играл до 40. Но объективно — я игрок не такого уровня», — приводит слова Кудряшова «Спорт-Экспресс».

Кудряшов также отметил, что есть более молодые россияне, превосходящие его по уровню игры.

В минувшем сезоне 35-летний Кудряшов провёл за «Антальяспор» 33 матча, отметившись в них одним забитым мячом. Напомним, что футболист был основным защитником сборной России на чемпионате мира в 2018 году, который проходил в России.