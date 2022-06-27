Футбольный эксперт Сергей Кирьяков в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением по поводу отставки главы РПЛ Ашота Хачатурянца.

- Как восприняли отставку главы РПЛ Ашота Хачатурянца?

- Для меня это неожиданная новость, потому что он проработал совсем чуть-чуть. Плюс были громкие заявления, что он наведет порядок по всем футбольным делам. Даже не знаю, чем может быть вызван его уход с этого поста. Поэтому я пока не понимаю, что вообще это было.

- То есть, девять месяцев – очень мало для оценки деятельности Хачатурянца?

- Конечно. Не знаю, почему он принял такое решение. Мне вдвойне удивительно, что ничего неизвестно о причинах его ухода.

- Хачатурянц совмещал две должности. Может правильно сосредоточиться на чем-то одном?

- Если бы он сейчас ушел с поста главы судейства, мне было бы понятно, а он ушел с очень серьезной должности, на которой отвечал за весь наш чемпионат.

- Как оцените его работу и организацию чемпионата России?

- Если говорить о судействе, он достаточно жестко действовал по отношению к некоторым арбитрам, которых заставлял пройти проверку на полиграфе. Тщательно разбирались судейские ошибки. Арбитры понимали, что получат наказание, если допустят грубую ошибку. Одни обижались, вторые старались избегать ошибок, понимая, что им грозит. Не знаю, стоила ли игра свеч, но я не увидел разницы между тем, что было. Могу только поделиться своими впечатлениями и сказать, что это жесткий человек. Он действительно пытался навести серьезный порядок, но я не думаю, что это положительно повлияло. Может быть, эта работа должна была дать результат через какое-то время, но я не могу сказать, что за эти девять месяцев произошли какие-то серьезные изменения.

- А если оценивать организацию чемпионата России под руководством Хачатурянца?

- Понятно, что ему было не просто. Если бы случилось расширение лиги, то было бы много критики. А так, он старался соблюдать регламент. В целом, оценивать его работу за этот короткий срок, достаточно непросто.

- Все клубы проголосовали за уход Хачатурянца, и только «Зенит» воздержался. Почему такое единодушное мнение у клубов?

- Многие хотели расширения лиги, то есть, пожелание клубов не было выполнено, и они были недовольны. Хотели вносить изменения в регламент, но человек придерживался буквы закона. Ему тут трудно предъявить претензии. Если только со стороны клубов. Может быть, еще были какие-то претензии по его работе. Может он не удовлетворял пожелания каких-то клубов по разным вопросам. Поэтому могла быть негативная реакция, если клубы ждали большей лояльности.

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- И.о. главы лиги назначили Александра Алаева. Как думаете, он останется на этом посту, и подходит ли он для такой работы?

- Алаев может совмещать любую должность. Это оптимальная фигура для временного исполнения обязанностей главы РПЛ. А если говорить о постоянной должности, я не знаю уровень его компетентности для работы на таком серьезном посту. Давно знаю Александра, и сейчас для него это вызов. Может быть, он сможет доказать свою состоятельность на этой временной должности. Может его и оставят. Но Алаев будет поддерживать большинство, если к нему обратится группа клубов. Он подчинится общему мнению. В этом плане он более лоялен, чем Хачатурянц.

- А вы кого хотели бы видеть во главе РПЛ?

- Мне все равно, главное, чтобы наш футбол прогрессировал, чтобы выносились решения, которые способствовали бы развитию футбола в нашей стране. Регламент доложен соблюдаться. Пожелания должны высказываться заранее, а не так, что кто-то захотел, чтобы его команда осталась, создал группу и продавил это решение. Это неправильно. Решения, принятые за короткое время, вызывают много вопросов.

Елена Григорьевская