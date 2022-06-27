Сёмин отреагировал на отставку Хачатурянца

Экс-наставник московского «Локомотива» и «Ростова» Юрий Сёмин прокомментировал уход Ашота Хачатурянца с поста президента российской Премьер-лиги.

В беседе с корреспондентом «Спорт-экспресса» специалист заявил, что эта новость стала для него неожиданностью. По мнению Сёмина, у руководителя все хорошо получалось на должности главы РПЛ.

«Он сделал хорошую организацию проведения чемпионата России», - приводит слова Юрия Павловича российская пресса.

Напомним, что исполняющим обязанности президента российской Премьер-лиги будет Сергей Алаев.