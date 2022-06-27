Хачатурянц покинул пост президента РПЛ, и. о. назначен Алаев

Ашот Хачатурянц покинул пост главы РПЛ, об этом информирует «Матч ТВ». Ранее в СМИ сообщалось, что об отставке руководителя будет объявлено в понедельник, 27 июня.

Напомним, что Хачатурянц был назначен исполняющим обязанности президента российской Премьер-лиги в октябре прошлого года после увольнения Сергея Прядкина. Спустя месяц назначение нового руководителя было утверждено официально.

После ухода Хачатурянца исполняющим обязанности главы РПЛ будет Александр Алаев.

В прошлом сезоне чемпионата России победил петербургский «Зенит». На втором месте финишировал «Сочи», а тройку призеров замкнуло московское «Динамо».