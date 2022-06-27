«Зенит» не может договориться с «Коринтиансом» о сумме выкупа Алберто

«Зенит» не может договориться с «Коринтиансом» о сумме выкупа Юри Алберто по окончании срока арендного соглашения, сообщает Metaratings.

По информации источника, петербургский клуб требует прописать в контракте пункт о выкупе игрока за 20 миллионов евро. Руководство бразильского клуба не намерено этого делать.

Ранее сообщалось, что в обмен на Алберто «Зенит» может пополнить вратарь «Коринтианса» Иван, а также полузащитник Густаво Мантуан.

В минувшем сезоне 21-летний Алберто провёл за «Зенит» 15 матчей, отметившись шестью забитыми мячами, а также четырьмя результативными передачами.

Портал Transfermarkt оценивает бразильского форварда в 16 миллионов евро.