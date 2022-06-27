В «Рубине» прокомментировали уход Игнатьева

Сегодня, 27 июня, стало известно об уходе нападающего Ивана Игнатьева из казанского «Рубина». Стороны приняли решение расторгнуть сотрудничество. Об уходе футболиста высказался спортивный директор клуба Олег Яровинский.

В беседе со «Спорт-экспрессом» функционер подчеркнул, что решение о расторжении контракта было принято мирно и обоюдно. По словам Яровинского, Игнатьев в качестве неустойки получит денежную сумму, равную размеру его двух окладов.

В конце разговора представитель «Рубина» пожелал Ивану успехов в дальнейшей карьере.

Игнатьев защищал цвета казанской команды с 2019 года. В минувшем сезоне форвард отметился четырьмя забитыми мячами в 30 поединках.