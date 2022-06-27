Экс-игрок «Спартака» Глушаков готов усилить «Реал» или «Барселону»

Экс-полузащитник столичного «Спартака» и сборной России Денис Глушаков, ныне выступающий за подмосковные «Химки», высказался относительно своего будущего.

«У меня контракт. Понятно, если завтра «Барса» и «Реал» мне позвонят, то поеду. Шучу. Какие-то разговоры идут, но конкретики никакой», - рассказал 35-летний футболист в беседе с корреспондентом телеканала «Матч ТВ».

Ранее в прессе появилась информация о возможном трансфере Глушакова в московское «Динамо».

В сезоне-2021/2022 Денис сыграл 29 матчей в рамках Премьер-лиги, забил 11 голов и сделал два ассиста. Его контракт с «Хиками» рассчитан до лета 2024 года.