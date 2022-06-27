«Сочи» намерен выкупить игрока «Енисея»

«Сочи» заинтересован в подписании полузащитника «Енисея» Никиты Раздорских, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, сумма выкупа 22-летнего футболиста, чей контракт с красноярским клубом рассчитан до лета 2023 года, составляет 20 миллионов рублей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Раздорских в 400 тысяч евро.

В минувшем сезоне полузащитник провёл за «Енисей» 31 матч, забив четыре гола и отдав пять результативных передач.

Напомним, что летом нынешнего года «Сочи» возглавил экс-главный тренер «Енисея» Вадим Гаранин. В прошлом сезоне специалист вывел красноярскую команду в полуфинал Кубка России, где она уступила будущему обладателю трофея «Спартаку» (0:3).