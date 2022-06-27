Агент Клаудиньо высказался об интересе «Ромы» и «Марселя»

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Клаудиньо, опроверг информацию об интересе к бразильцу со стороны «Ромы» и «Марселя».

«Очередные слухи. Я уже многократно говорил, что Клаудиньо остаётся в «Зените», — приводит слова агента Sport24.

Ранее сообщалось, что интерес к футболисту также проявляет «Бенфика».

В минувшем сезоне 25-летний полузащитник провёл за «Зенит» 31 матч, забив 10 голов и отдав пять результативных передач. Действующее соглашение игрока сборной Бразилии с петербургским клубом рассчитано до лета 2026 года.