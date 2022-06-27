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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бывший легионер «Спартака» остался без клуба

27 Июня 2022 • 08:49 Комментировать

Алжирский хавбек Софьян Ханни, ранее поигравший за московский «Спартак», находится в статусе свободного агента. Полузащитник остался без команды после ухода из «Аль-Гарафа».

Напомним, что катарский клуб купил Ханни у «красно-белых» за восемь миллионов евро. Примечательно, что такую же сумму «Спартак» потратил на подписание Софьяна в 2018 году.

До переезда в чемпионат России алжирский полузащитник отметился выступлениями за французский «Нант», турецкие «Кайсери Эрджиесспор» и «Османлыспор», а также бельгийские «Андерлехт» и «Мехелен».

За сборную Алжира Софьян играет с 2016 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Софьян Ханни
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